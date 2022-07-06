Специальный штемпель выпустили в Нижнем Новгороде ко Дню российской почты Общество

Фото: пресс-служба Почты России

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Специальный штемпель выпустили в Нижнем Новгороде ко Дню российской почты. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Согласно информации, День российской почты празднуется каждое второе воскресенье июля, в этом году праздник выпал на 10 июля.

К этому дню был подготовлен специальный штемпель, который каждый желающий сможет поставить в центральном почтовом отделении Нижнего Новгорода с 5 июля.

На праздничном штемпеле "День российской почты" изображён храм Рождества Иоанна Предтечи, кремлёвская стена и почтальон. На нём также указана дата гашения и индекс центрального почтового отделения Нижнего Новгорода 603000.

Поставить оттиск праздничного штемпеля на почтовом отправлении можно будет в окне № 3 центрального почтового отделения ул. Большая Покровская, 56.