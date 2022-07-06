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Специальный штемпель выпустили в Нижнем Новгороде ко Дню российской почты. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.
Согласно информации, День российской почты празднуется каждое второе воскресенье июля, в этом году праздник выпал на 10 июля.
К этому дню был подготовлен специальный штемпель, который каждый желающий сможет поставить в центральном почтовом отделении Нижнего Новгорода с 5 июля.
На праздничном штемпеле "День российской почты" изображён храм Рождества Иоанна Предтечи, кремлёвская стена и почтальон. На нём также указана дата гашения и индекс центрального почтового отделения Нижнего Новгорода 603000.
Поставить оттиск праздничного штемпеля на почтовом отправлении можно будет в окне № 3 центрального почтового отделения ул. Большая Покровская, 56.
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