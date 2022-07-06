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Общество

ФОК открытого типа открылся на стадионе "Красная Этна" в Нижнем Новгороде

05 июля 2022 16:13  [360] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев открыл первый в Нижнем Новгороде физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) на стадионе "Красная Этна".

По словам мэра города, новый комплекс включает в себя многофункциональную хоккейную коробку с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, площадки для стритбола и волейбола, спортивные тренажеры, площадку для сдачи норм ГТО, трибуну для зрителей. Для удобства посетителей сделали благоустройство: проложили дорожки и оборудовали парковку. 

"Территория стадиона была давно заброшенной, местные жители попросили восстановить спортивную инфраструктуру. Планируем и дальнейшее развитие площадки. Комплекс дополнится крытым манежем, чтобы можно было заниматься и зимой", - рассказал Юрий Шалабаев.

Вход на территорию ФОКОТа свободный, сюда может прийти каждый нижегородец. Также здесь будут проходить уроки физкультуры для учеников школы и колледжа, расположенных рядом. 

"Хороший стадион. Большое спасибо за то, что у детей появилась возможность тренироваться, участвовать в соревнованиях, пробовать свои силы", - отметила нижегородка Александра Совина.

"Это здоровье нашей нации, будущего поколения. Очень важно, чтобы дети не слонялись по заброшенным паркам, а занимались спортом", - считает нижегородка Ирина Гончарова.

"Здесь отличное поле для игры в футбол, новое, зеленое, классное", - поделился впечатлениями игрок ФК "Искра" Иван Баринов.

Физкультурные комплексы открытого типа по федеральной программе «Спорт - норма жизни» национального проекта "Демография" и в рамках проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" строят по всей Нижегородской области.

"Аналогичные площадки были открыты в Бутурлино, Арзамасе, Дзержинске и вот эта - четвертая. На мой взгляд, очень интересное спортивное сооружение. Оно доступно для всех, прежде всего для детей", - сказал заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин.

"Открытие ФОКОТа – это большое событие для нижегородцев. Он был просто необходим в Ленинском районе, сами жители активно выступали за его строительство, чтобы дать вторую жизнь стадиону "Красная Этна". Спортивный комплекс оборудован всем необходимым, занятия по душе здесь найдут жители всех возрастов и разной физической подготовки. А самое главное, что эту площадку можно использовать для занятий спортом круглый год. Уверен, что совсем скоро мы увидим новых чемпионов, которые здесь вырастут!" - отметил депутат городской Думы Нижнего Новгорода, координатор проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" Владимир Поддымников.

Напомним, в Нижегородской области первый ФОКОТ был открыт в 2020 году в р.п. Бутурлино на базе средней школы им. маршала В.И. Казакова. В 2021 году правительство направило два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов в регионах – выделения средств из федерального бюджета добилась фракция "Единой России". В начале октября 2021 года новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа введен в эксплуатацию в Арзамасе. И совсем недавно ФОКОТ открылся в Дзержинске.

Ранее сообщалось, что три спортивных объекта будут модернизированы в Нижнем Новгороде в 2022 году.

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Теги:
Спорт Стадион ФОК
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