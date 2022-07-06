"Группа ГАЗ" опровергла ликвидацию производственной площадки Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Группа ГАЗ" опровергла ликвидацию производственной площадки Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе завода.

Согласно информации, данная площадка принадлежит ГАЗу. Предприятие не планирует ее ликвидировать и будет обеспечивать альтернативную загрузку этих мощностей.

В настоящее время сотрудники площадки находятся в простое и получают 2/3 зарплаты.

Ранее компания Volkswagen Group RUS сообщила о планах закрытия своего офиса в Нижнем Новгороде, при этом производственная площадка будет сохранена, а основные конвейеры Горьковского автозавода по выпуску техники марки ГАЗ продолжают работать в обычном режиме.

Как НИА "Нижний Новгород" рассказали в Volkswagen Group Rus, ликвидация офиса начнется с 5 июля. Процесс закрытия затронет примерно 60 сотрудников компании.

Ликвидация офиса связана с "общим высоким уровнем неопределенности и невозможностью спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде".

Ранее сообщалось, что сотрудникам производства Volkswagen в Нижнем Новгороде предложены более выгодные условия увольнения.