Четыре песни о Нижнем Новгороде вышли в основной тур "Всероссийского конкурса лучших песен о городе-2022" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре песни о Нижнем Новгороде вышли в основной тур "Всероссийского конкурса лучших песен о городе-2022". Об этом рассказали в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики городской администрации.

Согласно информации, в основном туре фестиваля от Нижнего Новгорода участвуют песни "Любимый город N" группы New Gorky, "Мой город" коллектива Funkey Music Band, "Человек города" Ильи Чехова и "Здравствуй, город" Сергея Шахина.

В фестивале, организованном Союзом российских городов, участвуют авторы и исполнители 134 песен из 53 городов России. Основный этап конкурса продлится до 31 августа.

Сам фестиваль лучших песен будет проходить с 1 по 30 сентября 2022 года, в нем примет участие только один исполнитель от города с самой высокорейтинговой песней.

Нижегородцы могут принять участие в отборе лучших песен на сайте фестиваля. Для этого необходимо выбрать среди городов-участников Нижний Новгород (песня "Здравствуй, город" находится во вкладке "Нижний Новгород (Города Великого Чайного Пути"), прослушать все конкурсные песни и отдать голос за понравившуюся.