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05 июля 2022 17:44  [423] Промышленный технопарк появится на территории Борского стекольного завода
Бизнес

Промышленный технопарк появится на территории Борского стекольного завода

05 июля 2022 17:44  [423] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Промышленный технопарк появится на территории Борского стекольного завода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, правительство Нижегородской области и ООО "Прано Групп" заключили соглашение о взаимодействии в рамках реализации проекта промышленного технопарка "Волга" на территории Нижегородской области. Документ был подписан в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, технопарк планируется разместить на территории ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод", на площадке которого ООО "Прано Групп" уже арендовало производственные площади.

Кроме того, в рамках проекта будет проведена модернизация и реконструкция объектов инфраструктуры, а также приобретено новое оборудование.

На территории промышленного технопарка планируется дислоцировать производство электронных плат, электронных компонентов для автомобильной и других отраслей промышленности. 

Общая площадь промышленного технопарка превысит 10 тыс. кв. м, из них 7 тыс. кв. м составит территория промышленного назначения; 2,3 тыс. кв.м - офисного назначения; 500 кв. м - складского назначения; остальные площади будут отведены под коммунальные помещения.

Также в рамках реализации проекта планируется создать центр коллективного пользования, сертификационный центр, центр обработки данных, "чистую комнату", лаборатория и центр прототипирования.

Ранее сообщалось, что экотехнопарк по переработке аккумуляторов электротранспорта построят в Дзержинске к 2025 году.

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Теги:
Борский г.о. Промышленность Технопарк
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