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Происшествия

Директор ДУКа в Сормовском районе обманула ресурсоснабжающую организацию почти на 700 тысяч рублей

05 июля 2022 18:20  [787] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Директор ДУКа в Сормовском районе обманула ресурсоснабжающую организацию почти на 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, женщина не перечисляла "ТНС Энерго НН" в полном объеме деньги, полученные от жителей домов в качестве оплаты за электроэнергию.

Ресурсоснабжающая организация продолжала поставлять электричество в дома, рассчитывая получить средства позднее, однако этого так и не произошло.

Сумма материального ущерба, причиненного "ТНС Энерго НН", составила более 680 тысяч рублей.

В отношении гендиректора домоуправляющей компании возбуждено уголовное дело по статье 165 ч. 1 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием).

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Теги:
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