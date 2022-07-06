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Директор ДУКа в Сормовском районе обманула ресурсоснабжающую организацию почти на 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно информации, женщина не перечисляла "ТНС Энерго НН" в полном объеме деньги, полученные от жителей домов в качестве оплаты за электроэнергию.
Ресурсоснабжающая организация продолжала поставлять электричество в дома, рассчитывая получить средства позднее, однако этого так и не произошло.
Сумма материального ущерба, причиненного "ТНС Энерго НН", составила более 680 тысяч рублей.
В отношении гендиректора домоуправляющей компании возбуждено уголовное дело по статье 165 ч. 1 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием).
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