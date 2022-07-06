Директор ДУКа в Сормовском районе обманула ресурсоснабжающую организацию почти на 700 тысяч рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Директор ДУКа в Сормовском районе обманула ресурсоснабжающую организацию почти на 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Согласно информации, женщина не перечисляла "ТНС Энерго НН" в полном объеме деньги, полученные от жителей домов в качестве оплаты за электроэнергию.

Ресурсоснабжающая организация продолжала поставлять электричество в дома, рассчитывая получить средства позднее, однако этого так и не произошло.

Сумма материального ущерба, причиненного "ТНС Энерго НН", составила более 680 тысяч рублей.

В отношении гендиректора домоуправляющей компании возбуждено уголовное дело по статье 165 ч. 1 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием).