Работы по замене кровли Шадринского сельского клуба завершены по проекту "Культура малой Родины" Общество

Работы по замене кровли Шадринского сельского клуба завершены в Воскресенском районе. Текущий ремонт выполнен в рамках проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия", который реализуется на территории района уже не первый год.

В учреждении была сделана обрешетка крыши клуба и установлен профилированный настил. Стоимость работ составила порядка 400 тысяч рублей.

Глава МСУ, секретарь местного отделения "Единой России" Воскресенского района Николай Горячев и заведующая Шадринским сельским клубом Валентина Ефимова оценили качество проведенных работ.

"Претензий к подрядчику по поводу выполненной работы нет. Все сделано качественно и в срок. С самого начала действия этого партийного проекта мы сделали упор на ремонт кровель домов культуры. Большинство сельских культурных учреждений построено несколько десятков лет назад, многие остро нуждаются в ремонте и обновлении материально-технической базы. В дальнейшем планируем принимать участие в проекте, проводить ремонтные работы и создавать условия для развития, расширять возможности для культурного досуга наших жителей", - отметил Николай Горячев.

В Воскресенском районе за три предыдущих года в рамках партпроекта "Культура малой Родины" был проведен текущий ремонт в Асташихинском, Капустихинском, Воздвиженском, Нахратовском, Барановском, Люндо-Осиновском, Благовещенском и Красноярском, Елдежском, Староустинском и Елкинском домах культуры.

Напомним, в Нижегородской области в рамках проекта "Культура малой Родины" по разным направлениям в этом году получат поддержку почти 140 объектов культуры. В частности, поддержку партпроекта получат 95 сельских домов культуры. На текущий ремонт и укрепление материально-технической базы СДК направят более 43 млн рублей.