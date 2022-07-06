Опубликована программа фестиваля "Горький.Море.Фест" на 15-17 июля Культура и отдых

Опубликована программа Всероссийского фестиваля "Горький.Море.Фест", который пройдет в Нижегородской области, на побережье Горьковского моря, с 15 по 17 июля. Мероприятие приурочено к совместному празднованию двух 105-летних юбилеев: Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова и издания "Нижегородская правда".

Среди целей и задач Фестиваля - создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у исполнителей авторской/бардовской песни; предоставление авторам и исполнителям возможности продемонстрировать свои работы вниманию авторитетных деятелей в области авторской песни и поэзии; выявление и отбор талантливых авторов и исполнителей; оказание помощи в творческом росте и совершенствовании мастерства авторов и исполнителей; продвижение авторов, исполнителей и их произведений на последующих мероприятиях творческих организаций.

В Фестивале могут принимать участие авторы и исполнители всех возрастов. Участие лиц, не достигших 18 лет, возможно только при заполнении согласия законными представителями на обработку персональных данных и согласия на фото/видео съёмку.

В оргкомитет фестиваля вошли представители НГЛУ, редакции "Нижегородской правды". Местом проведения фестиваля авторской песни "Горький.Море.Фест" станет спортивно-оздоровительный лагерь НГЛУ "Лингвист".

Фестиваль проводится в следующих номинациях:

- "Автор стихов и музыки";

- "Поэт";

- "Автор музыки";

- "Исполнитель";

- "Дуэты и ансамбли".

"Это не просто музыкальный фестиваль, это масштабный и яркий праздник, который пройдет в одном из самых живописных мест Нижегородской области – на Горьковском море. Место для проведения фестиваля выбрано неслучайно – много десятилетий его побережье ассоциируется с молодежью, здесь располагаются студенческие лагеря нижегородских вузов, в том числе лагерь НГЛУ "Лингвист", который всегда славился своей уютной и камерной обстановкой, творческими коллективами, которые регулярно проводили здесь свои концерты", - отметил сопредседатель оргкомитета фестиваля, помощник ректора НГЛУ по связям с общественностью Олег Пикунов.

"Мы постарались сделать программу "Горький.Море.Фест" максимально интересной и насыщенной для всех – не только для музыкантов, но и для зрителей и просто желающих хорошо провести выходные. Она будет включать творческие, спортивные, интеллектуальные, образовательные активности, мастер-классы от Института Конфуция при НГЛУ и даже анимацию для детей. На фестивале будет интересно всем!" - продолжил Олег Пикунов.

Место проведения: Нижегородская обл., Городецкий р-он, Федуринский с/с, 2000 м севернее д. Соболиха, СОЛ "Лингвист".

Соцсети Фестиваля: группа "Горький.Море.Фест" ВКонтакте , группа в Телеграм (https://t.me/gorky_sea_fest, https://vk.com/gorkymorefest).

Программа Всероссийского фестиваля авторской песни "Горький.Море.Фест"

15 июля

12.00 – заезд, регистрация

14.00 – 15.00 – обед

15.00 – 19.00 – фотокросс "Знакомство с территорией" / детская анимация / работа спортивных площадок:

- пляжный волейбол

- настольный теннис

- бадминтон

- шахматы

- шашки

19.00 – 20.00 – ужин

20.00 – 22.00 – вечерняя программа

22.00 – 23.00 – песни у «костра»

16 июля

08.00 – 08.30 – подъём, утренний туалет

08.30 – 09.00 – зарядка

09.00 – 10.00 – завтрак

10.00 – 11.00 – свободное время / подготовка к Фестивалю

11.00 – 14.00 – просмотр конкурсных номеров / творческая гостиная / квест "Всё по Правде" / мастер-класс "Как сделать актуальный мем" / детская анимация / работа спортивных площадок:

- пляжный волейбол на призы газеты "Нижегородская правда"

- настольный теннис

- бадминтон

- весёлые старты

- шахматы

- шашки

14.00 – 15.00 – обед

15.00 – 18.00 - просмотр конкурсных номеров / продолжение работы интерактивных площадок Фестиваля

18.00 – 19.00 – подготовка к гала-концерту

19.00 – 20.00 – ужин

20.00 – 22.00 – гала-концерт / церемония награждения

22.00 – 23.00 – дискотека

17 июля

08.00 – 09.00 – подъём, утренний туалет

09.00 – 10.00 – завтрак

10.00 – 14.00 – выезд участников Фестиваля