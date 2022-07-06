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Нижегородцы завоевали семь медалей на кубке России по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, в соревнованиях, прошедших в Брянске, участвовали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №1.
Так, спринтеры Марина и Виктория Максимовы в забеге на 100 метров заняли первое и второе место с результатами 11,26 и 11,35 секунд соответственно.
В забеге на 200 метров Виктория Максимова завоевала "бронзу" с результатом 23,46 секунды.
В метании диска среди мужчин первое место занял Глеб Сидорченко с результатом 62.78 м, а среди женщин лучшей стала Екатерина Строкова - 60,32 м.
Также Павел Деркач в толкании ядра занял третье место с результатом 19.78 метров.
Анатолий Киселев пробежал 110 метров с барьерами за 13.78 секунд, что позволило ему занять третье место.
Ранее сообщалось, что первая в этом году воркаут-площадка открылась в Нижнем Новгороде.
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