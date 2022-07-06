Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Суд закрыл теплицы на Бору на 45 суток
Продлена работа Нижегородского кремля
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 7 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
06 июля 2022 11:58  [209] Нижегородцы завоевали семь медалей на кубке России по лёгкой атлетике
01 июля 2022 14:56  [371] Бесплатные тренировки будут проходить в пяти парках Нижнего Новгорода в июле
01 июля 2022 13:54  [336] Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин прошли в Арзамасе
29 июня 2022 16:26  [334] "ЛУКОЙЛ" поздравил воспитанника кстовской школы бокса Сергея Колденкова с очередной победой
29 июня 2022 10:27  [301] Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" пройдут в Сочи 2-9 октября
28 июня 2022 18:01  [603] Первая в этом году воркаут-площадка открылась в Нижнем Новгороде
27 июня 2022 15:48  [354] Первый ФОКОТ стоимостью 40 млн рублей открыли в Дзержинске
27 июня 2022 14:49  [411] Цифровую Карту болельщика для посещения матчей ФК "Пари Нижний Новгород" можно будет оформить с 4 июля
22 июня 2022 13:28  [331] Спортивный фестиваль ГТО для школьников пройдет в Нижнем Новгороде
21 июня 2022 13:12  [267] Выксунские спортсмены при поддержке ОМК выиграли Кубок Нижегородской области по футболу
Спорт

Нижегородцы завоевали семь медалей на кубке России по лёгкой атлетике

06 июля 2022 11:58  [209] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы завоевали семь медалей на кубке России по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в соревнованиях, прошедших в Брянске, участвовали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №1.

Так, спринтеры Марина и Виктория Максимовы в забеге на 100 метров заняли первое и второе место с результатами 11,26 и 11,35 секунд соответственно.

В забеге на 200 метров Виктория Максимова завоевала "бронзу" с результатом 23,46 секунды. 

В метании диска среди мужчин первое место занял Глеб Сидорченко с результатом 62.78 м, а среди женщин лучшей стала Екатерина Строкова - 60,32 м.

Также Павел Деркач в толкании ядра занял третье место с результатом 19.78 метров.

Анатолий Киселев пробежал 110 метров с барьерами за 13.78 секунд, что позволило ему занять третье место.

Ранее сообщалось, что первая в этом году воркаут-площадка открылась в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Легкая атлетика Соревнования
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации
06 июля 2022 16:56Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph