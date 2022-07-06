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Общество

Благоустройство и реконструкцию Арзамаса оценили в 15 млрд рублей

06 июля 2022 12:12  [289] Общество

Фото: АНО "УК "Саровско-Дивеевский кластер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Общая стоимость проектов по развитию Арзамаса составит 15 млрд рублей. В объём запланированных работ входят благоустройство, реставрация и строительство новых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Центр 800".

Напомним, строительно-восстановительные работы проводятся в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

По словам зампредседателя правительства Нижегородской области Олега Берковича, в настоящее время в Арзамасе реализуется девять масштабных проектов: реставрация Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов, здания Арзамасского музыкального колледжа, строительство Центра культурного развития и Южного обхода города, реконструкция Соборной площади и прилегающих улиц, а также благоустройство улицы Карла Маркса и Ленинского садика и строительство смотровой площадки за Воскресенским собором с видом на выездновские луга. Общая стоимость этих работ составляет более 5 млрд рублей.

В частности, на завершение работ по реконструкции Соборной площади и прилегающих улиц из федерального бюджета выделено более 700 млн рублей. В рамках работ будут благоустроены Гостиный ряд, части улицы Красной милиции и Мучного ряда.

На реконструкцию улицы Карла Маркса Ростуризм и региональное правительство направили 234 млн рублей. Улица длиной 1,3 км станет пешеходной и будет оформлена системами уличной навигации, объектами уличной торговли и арт-объектами - фигурами гусей, необычными лавочками, навесами.

На реставрацию федерального ОКН - кафедрального собора в честь Воскресения Христова Минкультуры РФ направило 610 млн рублей.

Олег Беркович подчеркнул, что Арзамас – единственное в Нижегородской области историческое поселение федерального значения, своеобразные "ворота" в кластер - и они должны выглядеть соответствующим образом, в перспективе став туристическим центром.

Исторический центр города планируется преобразить к запуску движения по трассе М-12 – в 2024 году.

Напомним также, что более 3,5 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено на ремонт дорог в Арзамасском районе. Средства, которые поступят в 2024 году, направят на строительство автомобильной дороги от рабочего посёлка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1 и реконструкцию участка автомобильной дороги Владимир – Муром – Арзамас со строительством путепровода в Арзамасском районе.

В Арзамасе за два предыдущих года уже были отреставрированы дом Белянинова, благоустроены сквер Листьева, Дендрарий, парк культуры и отдыха им. Гайдара, площадь 1 Мая, а также произведён капитальный ремонт зданий железнодорожных вокзалов.

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Теги:
Арзамас Благоустройство Туризм
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