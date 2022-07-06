Мебель из массива сосны – элегантность вне времени

Массив дерева – это чистая, натуральная, качественная древесина, прошедшая несколько этапов обработки. Мебель из массива дерева универсальна и вписывается в интерьер, оформленный в различных стилях.

Оригинальная и качественная мебель из массива сосны от компании производителя "Триглав-Мебель" отличается большим разнообразием и широким ценовым диапазоном.

Сосна – древесина со множеством возможностей

Деревянная мебель является символом долговечности и качества, но также важна порода дерева, из которого изготовлена мебель. Древесина сосны характеризуется высокой прочностью, средней твердостью, а также высокими эстетическими качествами. Цвет натуральной сосны теплый. Для продления срока службы поверхность мебели защищается маслом или лаком.

Мебель из массива сосны – преимущества:

Уникальность

Нет двух одинаковых кусков дерева. Каждый предмет мебели из массива сосны будет иметь немного другой цвет, рисунок, различные кольца. Покупая деревянную мебель, можно быть уверенным, что шкаф, комод или кровать не имеют аналогов.

Уют и элегантность

Мебель из массива сосны много лет является одним из самых популярных вариантов. Она выглядит элегантно и утонченно, и гармонично вписывается в уютные гостиные и спальни. Мебель хорошо сочетается практически с любым цветом стен или пола, а также с остальной обстановкой комнаты. Кровати из сосны, а также шкафы, комоды и полки хорошо сочетаются с такими декоративными элементами, как керамическая плитка или стекло, что делает их подходящими для самых разных стилей дизайна интерьера.

Долговечность

Цельная древесина отличается высочайшим качеством и долговечностью. Благодаря светлому цвету древесины, сосна прекрасно поддается окрашиванию, что позволяет придавать ей любой цвет с помощью натуральных препаратов на основе пчелиного воска.

Комод из побеленной сосны подойдет, например, как элемент дизайна интерьера в скандинавском стиле. Древесину сосны также можно красить в более темные цвета, например, в коричневый или черный.

Мебель из сосны – низкая цена за высокое качество

Еще одним преимуществом является доступная цена. Мебель из сосны в настоящее время является популярной и наиболее часто покупаемой мебелью из натурального дерева. Все благодаря тому, что сосна является легкодоступным сырьем.

Помимо долговечности и устойчивости к механическим повреждениям, мебель подходит для аллергиков. Антистатические свойства сосны препятствуют оседанию пыли на поверхности мебели.

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