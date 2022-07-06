Доступные для людей с инвалидностью места стали отображаться на карте Нижнего Новгорода Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Доступные для людей с инвалидностью места стали отображаться на карте Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Яндекса.

Согласно информации, пользователи сервиса уже 6 июля могут отмечать в Яндексах картах места, доступные людям с инвалидностью. Например, можно указать, оборудован ли пандусом вход в организацию или есть ли в торговом центре специализированный туалет.

Для добавления данных необходимо открыть карточку организации, нажать "Исправить неточность" и выбрать раздел "Доступность", где перечислены атрибуты доступности: кнопка вызова персонала, лифт, пандус, автоматическая дверь и так далее.

Также добавить сведения могут и владельцы организаций — через Яндекс Бизнес.

Кроме того, Яндекс собирает информацию самостоятельно с помощью "полевых пешеходов", которые регулярно обходят улицы крупных городов и фиксируют данные о местах, которые встречаются им на пути.

С начала года "полевые пешеходы" добавили на Карты данные о доступности более чем 400 тысяч организаций в 73 городах.

Ранее в Яндекс Картах появился специальный прогноз погоды для любителей водного спорта появился в Нижнем Новгороде.