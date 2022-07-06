Грузовые электромобили для нужд города планируется производить в Нижнем Новгороде Бизнес

Грузовые электромобили для нужд города грузоподъёмностью до 450 кг планируется производить в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава города Юрий Шалабаев оценил возможности нового вида грузового электротранспорта "Kangaroo Electro J2-P", отметив при этом, что если раньше электромобили были экзотикой, то сейчас атрибут повсеместной жизни. Он также выразил уверенность, что Нижний Новгород станет оптимальной площадкой для производства такого экологичного вида транспорта

Стоит отметить, что такие грузовики могут без подзарядки проезжать 350 км и заряжаются от обычной розетки 220 вольт. Кроме того, они модифицируются и могут не только развозить товары, но и убирать город.

Разработчиком нового грузового электрокара является российская компания с производством в Калужской области, но для расширения производства был выбран именно Нижний Новоград. Компания "Нижегородец" займется сборкой и реализацией новых грузовых электромобилей.