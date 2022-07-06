Как выбрать красивую искусственную елку?

Разве можно себе представить Новый год без елки от https://maxy.by/? Конечно же, нет. Она давно стала символом торжества, и если елки нет, то и праздник не состоялся.
Ее появление в доме – это возможность снова вернуться в детство и почувствовать себя счастливым. Елка становится не только украшением дома, но и дарит возможность провести новогодние праздники в предвкушении волшебства. Чтобы елка простояла долгое время и не потеряла своей привлекательности, многие обращают внимание на искусственные елки. Купить искусственную елку не составит труда. Она станет отличной заменой живой.
Выбираем искусственную ель: на какие критерии обратить внимание?
Не так просто подобрать подходящий вариант. В специализированных магазинах представлены самые разные варианты и от многообразия просто глаза разбегаются.
Специалисты советуют обращать внимание на многочисленные критерии. И то правильный подход, потому что искусственная ель будет использоваться ни один год и важно, чтобы она не потеряла своей красоты и выглядела привлекательно.
Важно обратить внимание на материалы, из которых сделаны иголочки. Современные елки изготавливают из следующих материалов:
- ПВХ. Этот вариант встречается чаще всего. Многие покупают именно такие елки и это не просто так. Все дело в том, что, хвоя из ПВХ, стоит не так дорого. Если елка изготовлена качественно, то она будет выглядеть естественно и отличить ее от «живой» будет не так просто. Если потрогать иголочки, то сразу становится понятно, что это искусственная елка. Иголочки мягкие и уколоться ими невозможно. Несмотря на то, что такой вариант елок недорогой, их покупают и по той причине, что елочка пушистая и отлично вписывается в любой интерьер.
- Леска. Этот вариант искусственных елок чем-то напоминает сосну. Из лески получаются длинные иголочки, которые практически не сгибаются. Часто в продаже встречаются комбинированные варианты, т.е. производители совмещают леску и ПВХ. Такие елки выглядят прекрасно и привлекают покупателей своей пушистостью.
- Литая елка заслуживает отдельного внимания. Стоят они дорого, но больше всего похожи на «живые». Изготавливают такие елки по уникальной технологии и с применением пресс-форм. Каждая веточка изготавливается отдельно. Подобный подход позволяет добиться максимальной реалистичности. Чтобы приблизиться к естественности, на производстве окрашивают каждую деталь отдельно. У таких елок хвоя получается упругой и даже немного изогнутой. Иголки располагаются под разными углами, одним словом, как в реальности.
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