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Общество

Ремонтные работы начались в "Усадьбе Худякова" в Балахне, еще несколько домов культуры закупили современное оборудование

06 июля 2022 15:51  [176] Общество

Ремонтные работы начались в "Усадьбе Худякова" в Балахне, еще несколько домов культуры закупили современное оборудование, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Региональный координатор проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" Сергий Горин посетил объекты культуры в Балахнинском муниципальном округе, ставшие участниками национального и партийного проектов.

Долгожданный ремонт в рамках нацпроекта "Культура" начался в филиале Балахнинского музейно-исторического комплекса "Усадьба Худякова". Усадьба построена купцом-судостроителем в 80-х годах XIX века. В музее сохранилась старинная лепнина, изразцовые печи с фарфоровыми фигурками, паркет, старинная лестница с дубовыми перилами. Здания главного дома и флигеля в музейном комплексе являются объектами историко-культурного наследия регионального значения.

Год назад музей был закрыт для посещений из-за аварийного состояния. В этом году в учреждении начался первый этап капитального ремонта. Планируется отремонтировать кровлю и стропильную систему, укрепить чердачные перекрытия, также установят дымники, вазоны, парапеты и другие декоративные элементы на крыше главного дома усадьбы. Запланирован капремонт крыши и укрепление чердачных перекрытий во флигеле. На эти цели направлено порядка 15 млн рублей, более 10 из них – из федерального бюджета.

Напомним, с этого года по инициативе фракции "Единой России" в Госдуме в нацпроект "Культура" включено направление по модернизации муниципальных музеев.

"Музеи – это центры формирования нашего национального сознания, сохранения и изучения историко-культурного наследия, наше прошлое, на котором мы строим будущее. И очень важно, что этому уделяется серьезное внимание, направляются средства на реставрацию, восстановление, сохранение этих объектов. Потому что на этом воспитывается патриотизм, любовь к Родине, пример того, как мы относимся к уже созданному до нас. Естественно это будет прививаться детям, потому что это и есть преемственность, передача традиций", - отметил Сергей Горин.

Также Сергей Горин посетил два дома культуры, которые стали участниками партийного проекта "Культура малой Родины". В учреждения благодаря проекту было закуплено новое современное техоборудование.

В частности, в ДК "Волга" появилась аппаратура, с помощью которой на сцене можно создавать различные световые эффекты. ДК расположен в самом крупном районе Балахны – Правдинске, население которого более 20 тысяч человек. В учреждении работают 22 клубных формирования, есть театральные студии. В зале, рассчитанном на 540 зрителей, постоянно проходят праздничные мероприятия, спектакли, концерты. И благодаря интеллектуальным световым приборам они стали более красочными и яркими.
А Дом культуры им. Горького в рабочем поселке Лукино приобрел новое звуковое оборудование.
"В доме культуры работает краеведческий музей, проходят открытые уроки для школьников, действуют 12 творческих объединений. Посещают их и дети, и молодежь, и жители среднего возраста, и взрослое поколение. В прошлом году мы подали заявку на звуковое оборудование, так как, к сожалению, чего-то не было, либо пришло в негодность. Мы попали в проект и закупили современные установки. Сейчас вокалисты и ведущие очень счастливы, потому что на такой технике работать гораздо эффективнее и приятнее. Это очень нужный проект, который нам помогает", - рассказал директор Дома культуры Алексей Малков.

В планах руководства учреждения – участие в нацпроекте, чтобы провести капитальный ремонт уникального здания ДК.

"У нас около тысячи сельских домов культуры по области. С начала реализации партийного проекта «Культура малой Родины» за пять лет поддержку получили почти 700 ДК и клубов. Где-то приобретено новое оборудование, мебель, где-то сделан ремонт. Дома культуры предназначены для ведения активной досуговой и просветительской деятельности. И обновление материально-технической базы, проведение ремонтных работ становится дополнительным импульсом для увеличения культурно-массовых мероприятий и проведения их на более высоком уровне. Благодаря партийному и национальному проектам старые здания превращаются в современные центры культуры и досуга", – отметил Сергей Горин.

Напомним, в Нижегородской области в рамках проекта партийного проекта «Культура малой Родины» по разным направлениям в этом году получат поддержку почти 140 объектов культуры, из них 95 сельских ДК. На эти цели выделено более 168 млн рублей.

С 2022 года впервые по нацпроекту предусмотрена возможность финансирования ремонтов муниципальных музеев. В Нижегородской области ремонтные работы будут проведены в музее "Усадьба Худякова" в Балахне и музейно-выставочного центра в Перевозе.

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Теги:
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