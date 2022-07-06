Мероприятия для детей в дни летних каникул организуют во всех районах Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мероприятия для детей, оставшихся в городе в дни летних каникул, организуют библиотеки Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Как рассказала директор департамента Светлана Гуляева, регулярные мероприятия в библиотеках позволят разнообразить будни детей в каникулы, а также помогут их родителям.

Несмотря на то, что программы создают библиотеки, значительная часть мероприятий пройдет под открытым небом во дворах, детских площадках и городских скверах.

Программы для маленьких нижегородцев подготовили во всех районах города. Большая часть мероприятий рассчитана на 1-2 часа.

Например, в парке Пушкина будут проходить библио-посиделки, игры и творческие занятия, а в сквере "Чёрный пруд" - День шоколада и экологическая акция.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке. Отмечается, что на некоторые из необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял первое место в рейтинге доступности библиотек в городах-миллионниках России.