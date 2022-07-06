Более 130 нижегородских активистов старшего поколения приняли участие в Форуме "серебряных" волонтеров ПФО Общество

Более 130 нижегородских активистов старшего поколения приняли участие в Форуме "серебряных" волонтеров ПФО, сообщает пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

В сообщении говорится, что 6 июля на площадках региональных исполнительных комитетов партии "Единая Россия" Приволжского федерального округа состоялся Форум "серебряных" волонтеров в режиме видеоконференции. Тема форума – "Серебряное волонтерство: проекты социального обслуживания".

Регионы представили лучшие практики и проекты, а также обозначили проблемные вопросы и возможные пути их решения.

Нижегородская область выступила со своим проектом "Тур добрых дел", основной идеей которого является помощь "серебряных" волонтеров нуждающимся, а также решение социальных задач совместно с представителями старшего поколения.

В рамках реализации проекта проводятся выездные мероприятия в районы области с участием группы «серебряных» волонтеров, которые на местах оказывают помощь в благоустройстве территорий, поддержку одиноким пожилым людям, проводят мастер-классы с детьми и подростками, образовательные ИТ-занятия для пенсионеров и многое другое.

Директор Нижегородского регионального центра "серебряного" волонтерства Наталья Симонова вышла на прямую связь с теплохода, на котором в данный момент более 100 активистов пенсионного возраста совершают экскурсию.

"Главной мотивационной составляющей добровольческой деятельности является возможность для «серебряных» волонтеров из разных уголков области ближе познакомиться друг с другом, поделиться опытом, обсудить идеи совместных инициатив. Также мы организовываем для них различные экскурсии и поездки, они посещают знаковые места и достопримечательности Нижегородской области, больше узнают об истории и традициях родного края. Результатом участия в мероприятиях стала сплоченная команда «серебряных» волонтеров региона", - отметила Наталья Симонова.

На базе Нижегородского регионального комитета партии к Форуму присоединилось более 130 активистов старшего возраста из районов области.

"Сегодня мы получили бесценный опыт реализации проектов в области социального волонтерства. Поделились своим опытом, познакомились с проектами в других регионах. Каждая из практик наших коллег является по-своему интересной, яркой и оригинальной. Очень важно, что сегодня с нами в Форуме приняла участие министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева, потому что нас связывает доброе сотрудничество по разным направлениям. Благодаря совместной работе мы сможем и дальше совершенствовать свою деятельность по развитию "серебряного" волонтерства в нашем регионе", - сказал региональный координатор партийного проекта "Старшее поколение" Владимир Тарасов.