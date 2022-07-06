Отделение шоудауна появится в нижегородской СШОР №13 по настольному теннису Общество

Фото: Мария Материкова

Отделение шоудауна появится в нижегородской спортивной школе олимпийского резерва №13 по настольному теннису. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Как рассказал директор городского департамента по физической культуре и спорту Антон Ермаков, шоудаун (Showdown) – это настольная игра для людей с нарушениями зрения, сочетающая в себе элементы настольного тенниса и аэрохоккея. Цель игры – забить мяч с озвучкой в "лузу" противника и защитить свою - с помощью удлинённой ракетки. Для защиты игроки надевают специальные перчатки.

Общественный деятель Роман Кедр рассказал, что давно представлял шоудаун в Нижнем Новгороде, но материальной базы для этого не было.Весной нижегородец вошел в десятку победителей грантового конкурса и смог приобрести специально оборудованный для игры стол. Для создания отдееления осталось только найти подходящую площадку, докупить оборудование и подготовить тренеров, которые помогли бы слабовидящим и людям с обычным зрением освоить новую игру.

В шоудаун могут играть не только слабовидящие люди. Для равных условий спортсменам необходимо надеть темные очки и ориентироваться на звук мяча.

Игру опробовали профессиональные теннисисты.

"В первый раз это очень тяжело. Самое сложное – понять, где мяч, отбить его, когда не видишь", – поделилась впечатлениями чемпионка России по настольному теннису Кристина Курилкина.

По мнению автора проекта Романа Кедра, площадка для шоудауна в Нижнем Новгороде может стать не менее популярной, чем московский ресторан в темноте. А чтобы доступ к новому столу был не только у слабовидящих детей, но и у всех желающих, установить его нижегородец рассчитывает на открытой площадке. Например, на "Инвадроме" в "Швейцарии".

Пока что стол для игры в шоудаун установлен в Нижегородской областной коррекционной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей и пользуется большой популярностью.

"Стол пользуется популярностью у учащихся нашей школы. И в июне, когда у нас был спортивно-оздоровительный лагерь, стол для шоудауна стал центром притяжения, хотя мы культивируем и другие виды спорта. У нас есть свой тренер, который показал не только правила игры, но и свои интересные находки", – рассказала директор школы-интерната для слепых и слабовидящих детей Ирина Бударина.

Ранее сообщалось, что первая в этом году воркаут-площадка открылась в Нижнем Новгороде.