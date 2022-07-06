Три новых светофорных объекта появятся до конца лета на Автозаводе Общество

Три новых светофорных объекта появятся до конца лета в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем tg-канале.

Он также отметил, что в Канавинском районе установили два новых светофора по просьбам жителей. Первый светофор с кнопкой у школы №52, второй у Центрального рынка – светодиодный. "Надеюсь, что теперь и родители, и учителя будут спокойны за детей", - отметил он, говоря об установки светофора у образовательного учреждения.

Кроме того, Юрий Шалабаев добавил, что на перекрестках проспект Кирова-Лоскутова, проспект Кирова-Челюскинцев и проспект Ильича-Ватутина уже летом появятся новые светофорные объекты, отметив при этом, что в городе их насчитывается более 500.

В заключение он сообщил, что в этом же году в рамках развития интеллектуальной транспортной системы будут модернизированы 30 светофоров, еще 28 дооборудуют на участках, где проходит ремонт в рамках нацпроекта БКД.