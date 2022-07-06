Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации Общество

Нижегородские росгвардейцы вернулись на родную землю после выполнения поставленных в ходе специальной военной операции задач. На фронтах они занимались разминированием гражданских объектов, розыском и обнаружением схронов с оружием и боеприпасами, а также сопровождали гуманитарные грузы и раненых в медучреждения.

По возвращению в Нижний Новгород их ждала трогательная встреча с сослуживцами, родными и близкими.

Поздравили героев с возвращением замгубернатора Пётр Банников, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, председатель комитета по вопросам госвласти ЗСНО Владимир Паков, директор городского департамента по безопасности и мобилизационной подготовке Александр Ильченко, заместитель командующего Приволжским округом войск Росгвардии по военно-политической работе генерал-майор Алияр Абдуллаев и врио начальника Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции Андрей Смольников, а также представители силовых ведомств региона, общественных организаций, религиозных конфессий, кадеты и волонтёры.