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Общество

Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации

06 июля 2022 16:56  [450] Общество

Нижегородские росгвардейцы вернулись на родную землю после выполнения поставленных в ходе специальной военной операции задач. На фронтах они занимались разминированием гражданских объектов, розыском и обнаружением схронов с оружием и боеприпасами, а также сопровождали гуманитарные грузы и раненых в медучреждения.

По возвращению в Нижний Новгород их ждала трогательная встреча с сослуживцами, родными и близкими.

Поздравили героев с возвращением замгубернатора Пётр Банников, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, председатель комитета по вопросам госвласти ЗСНО Владимир Паков, директор городского департамента по безопасности и мобилизационной подготовке Александр Ильченко, заместитель командующего Приволжским округом войск Росгвардии по военно-политической работе генерал-майор Алияр Абдуллаев и врио начальника Управления Росгвардии по Нижегородской области полковник полиции Андрей Смольников, а также представители силовых ведомств региона, общественных организаций, религиозных конфессий, кадеты и волонтёры.

Сотрудники Росгвардии вернулись домой
Сотрудники Росгвардии вернулись домой
Сотрудники Росгвардии вернулись домой
Сотрудники Росгвардии вернулись домой
Сотрудники Росгвардии вернулись домой
Сотрудники Росгвардии вернулись домой
Сотрудники Росгвардии вернулись домой
Сотрудники Росгвардии вернулись домой
Сотрудники Росгвардии вернулись домой
Сотрудники Росгвардии вернулись домой

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Теги:
Армия Военные Росгвардия
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Фоторепортажи
Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации
06 июля 2022 16:56Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации
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