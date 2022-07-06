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Экономика

Нижегородские компании-участники выставки "Иннопром-2022" провели более 1,5 тысяч встреч и переговоров

06 июля 2022 17:22  [225] Экономика

Нижегородские компании-участники международной промышленной выставки "Иннопром-2022" провели более 1,5 тысяч встреч и переговоров, сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, возглавивший делегацию региона на мероприятии.

Он отметил, что в этом году Нижегородскую область представляла "очень серьёзная делегация", в которую вошли представители правительства, инфраструктуры поддержки бизнеса, депутатского корпуса, а также около 50 предприятий.

Андрей Саносян выразил уверенность, что те деловые связи, которые были налажены в ходе "Иннопрома", перерастут в новые договоры и получат коммерческое воплощение.

Заместитель губернатора отметил, что в условиях санкций b2b-взаимодействие внутри страны активизировалось, поэтому такие форматы, как форумы и выставки, где можно наладить личные контакты и ознакомиться с продукцией, приобрели еще большую актуальность.

Помимо b2b-встреч, на "Иннопроме-2022" правительство Нижегородской области заключило ряд стратегически важных соглашений. В частности, подписан документ о сотрудничестве с АО "Механика" в области развития станкостроения, соглашение с ООО "Прано групп" о создании промышленного парка на территории «Борского стекольного завода». Кроме того, центр импорта и импортозамещения региона подписал ряд соглашений о сотрудничестве с организациями Сибири и Урала.

"В этом году на "Иннопроме" мы видели небывалое количество отечественных предприятий-участников. Также много иностранных представителей - более чем из 30 стран: Индии, Китая, Туркмении, Белоруссии, Казахстана и других. Все как никогда понимают необходимость интеграции, и поэтому сегодня у всех импортозамещение - это не просто какой-то лозунг абстрактный, это совместная реализация тех продуктов, которые по разным причинам ушли с нашего рынка, поставки которых прекратились", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, на стенде Нижегородской области на "Иннопроме-2022" была представлена продукция около 30 компаний по нескольким направлениям.

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