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Экономика

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области увеличились на 24,7% с начала года

06 июля 2022 17:44  [195] Экономика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области увеличилось за 6 месяцев 2022 года на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, по состоянию на 1 июля доходы консолидированного  бюджета получены в объеме 146,2 млрд рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы – 121,3 млрд рублей, что превышает уровень 2021 года на 24,7%. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 135,9 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в размере 125,7 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 100,1 млрд рублей. Этот показатель выше уровня 2021 года на 26,5%. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 115,4 млрд рублей.

Замгубернатора Егор Поляков рассказал, что основное увеличение поступлений в областной бюджет отмечается по налогу на прибыль организаций (рост на 42% к аналогичному периоду 2021 года). Это связано с платежами крупных организаций области по перерасчетам за 2021 год.

Налог на УСН увеличился на 27,1% за счет роста объемов розничного товарооборота и платных услуг, оказываемых в сфере МСП, а по акцизам на нефтепродукты дополнительно поступило 1,5 миллиарда рублей (+26%), так как увеличились объемы производства и реализации нефтепродуктов в целом по России и норматив отчислений акцизов в бюджет Нижегородской области.

Замглавы региона также сообщил о росте поступлений НДФЛ на 13%, отметив, что это связано с увеличением зарплаты в организациях информатики и связи, на промышленных предприятиях, в оптовой и розничной торговле.

Ранее сообщалось, что госдолг региона в июне увеличился на 38,2 млн рублей и составил 102,3 млрд рублей.

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