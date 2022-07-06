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Общество

Ольга Щетинина исполнила мечту восьмилетнего Дмитрия Архипова из Горбатова

06 июля 2022 18:41  [208] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

6 июля Дима Архипов из города Горбатова и его мама Елена приехали в Нижний Новгород на Детскую железную дорогу ГЖД по приглашению первого заместителя председателя Законодательного собрания, руководителя фракции "Единой России" Ольги Щетининой.  

Несмотря на свой юный возраст, Дима уже знает, что в будущем хочет связать свою судьбу с железной дорогой. О желании побывать машинистом настоящего поезда он написал еще в декабре, в письме на "Елку желаний", а исполнить эту мечту досталось вице-спикеру регионального парламента.  

Дима из многодетной семьи, у него есть две старших сестры, которых мама воспитывает одна и помощь и поддержка семье требовалась сразу в нескольких вопросах. Часть из них уже удалось решить, подключив юридическое бюро и региональный центр социального развития. 

Детская железная дорога работает только в летний период, поэтому организовать экскурсию с возможностью почувствовать себя машинистом получилось только сейчас. Профессионалы-железнодорожники рассказали и показали мальчику, какие бывают тепловозы и электровозы, как переводить стрелку на путях, какие сигналы подает поезд во время движения и поведали многие другие тонкости работы железной дороги. 

Начальника Детской железной дороги Нижнего Новгорода Александра Гришагина Дима поразил тем, как он быстро освоился: сначала в кабине машиниста, а потом и на специальном тренажере для обучения машинистов ДЖД: "Дима – молодец! Очень быстро сообразил, где какие кнопки нажимать; на вторую станцию он уже прибыл почти самостоятельно, без подсказки нашего преподавателя". 

Свой день в Нижнем Новгороде Дима с мамой завершили обедом с мороженым.  

"Несмотря на то, что за окном жаркое лето, у нас по программе сегодня был Новый год. Вместе с Горьковской железной дорогой мы смогли организовать для Димы настоящий праздник, ведь самое ценное в жизни – дарить радость детям, вселять в них уверенность, что мечты обязательно сбываются и видеть в ответ неподдельные эмоции ребят. Уверена, что сегодняшний день поможет Диме выбрать и свою профессию в жизни, – отметила Ольга Щетинина. - Важно, что Горьковская железная дорога смогла сохранить настоящий центр профориентации и дополнительного образования, полноценную транспортную систему Детской железной дороги с ее архитектурным ансамблем – зданиями вокзалов в узнаваемом стиле середины прошлого века. Сейчас в центре работают шесть железнодорожных кружков, секции художественного творчества и моделирования, которые бесплатно посещают более тысячи юных нижегородцев. Многие из них, я уверена, в дальнейшем свяжут свою судьбу с российскими железными дорогами. Обязательно приходите туда с детьми, равнодушными точно не останетесь!" 

Напомним, в преддверии Нового года Всероссийский проект "Мечтай со мной" ежегодно организует акцию "Елка желаний", направленную на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. Все депутаты фракции "Единой России" приняли активное участие в акции 2022 года и выполнили желания детей из многодетных семей, семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также детей с особенностями здоровья.  

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Теги:
Ольга Щетинина
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