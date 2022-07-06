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Пристрой к школе №103 Нижнего Новгорода будет построен до 2024 года

06 июля 2022 18:52  [236]
Школе №103 Нижнего Новгорода

Школе №103 Нижнего Новгорода

Пристрой будет построен к школе №103 Нижнего Новгорода до 2024 года, сообщили в департаменте строительства администрации города.

Строительство пристроя пройдет в рамках госпрограммы "Создание новых мест общеобразовательных организациях Нижегородской области".

Как отметил собеседник агентства, в настоящее время идет разработка проектно-сметной документации на строительство. Срок окончания до августа текущего года.

Пристрой к школе №103 Нижнего Новгорода рассчитан на 500 мест.

Также в администрации города рассматривается возможность строительства новых школ на территории областного центра.

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