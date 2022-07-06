Большой спортивный праздник в рамках регионального финала ОХЛ пройдёт в Нижнем Новгороде 9 июля Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Финальные матчи Регионального этапа Всероссийского чемпионата Офицерской Хоккейной Лиги сезона 2021-2022 в Нижегородской области состоится 9 июля во Дворце спорта "Нагорный".

Всероссийский чемпионат ОХЛ – это ежегодное соревнование по хоккею с шайбой среди любительских команд, состоящих из сотрудников и ветеранов госорганов власти, управления, надзора, государственных медучреждений и спецслужб РФ. Он проводится в два этапа: сначала определяются победители в регионах, затем проходит всероссийский финал.

В финальных играх Регионального этапа встретятся лидеры трёх дивизионов:

Дивизион "Дебютант": ХК "Динамо НН" - ХК "Звезда МЧС" (11:00);

Дивизион "Любитель": ХК "Динамо ГАИ" - ХК "Динамо НН" (13:00);

Дивизион "Спортсмен": ХК "Звезда МЧС" - ХК "СКА НН" (15:00).

В 17:00 состоится награждение всех победителей и призеров Регионального этапа, в котором примут участие представители областного правительства, министерств и силовых ведомств, а также прославленных отечественных хоккеистов и ветеранов ХК "Торпедо".

Для гостей мероприятия подготовлена масштабная спортивно-развлекательная программа.

В фойе можно будет сфотографироваться с почётным караулом и главными наградами ОХЛ, поиграть в настольный и аэрохоккей или поучаствовать в любительском турнире по армрестлингу.

А на улице болельщиков будут ждать развлечения для всей семьи: лазерран, лабиринт с ориентированием, стритбол, станции ГТО, страйкбольный тир, выставка специальной и военной техники, а также показательные выступления спецподразделений, конной полиции, кинологической службы и других подразделений. И традиционно для гостей будет работать полевая кухня.

Вход на мероприятие свободный.

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