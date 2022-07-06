ТК "Нижегородский": "Деятельность комбината не приостанавливалась, мы модернизируем сеть газопотребления"

Теплицы в нижегородском городе Бор построили в 2021 году. Комбинат площадью в 17,5 гектаров выращивает томаты, огурцы и зелень, применяя современные технологи 5-го поколения. Всего за полгода работы производство предприятия увеличилось в два раза. Тепличный комплекс ежемесячно производит свыше 250 тысяч тонн томатов, 1500 тонн огурцов и 160 тысяч штук салатов.

В июне 2022 года была произведена проверка нормативов деятельности ТК "Нижегородский", в ходе которой на комбинате были выявлены некоторые нарушения работы газопоршневой установки. Подавляющее большинство средств массовой информации распространили ложные новости о том, что работа комплекса была заморожена. На деле, Борские теплицы отключили от предыдущего газового генератора и подключили к городской сети.

Руководители "Нижегородского" тепличного комплекса направили все ресурсы на модернизацию энергоснабжения предприятия и исправление замечаний. В ближайшем будущем газопотребление будет соответствовать ГОСТу: нарушения работы будут исправлены в кратчайшие сроки.

Борские теплицы продолжают уход за растениями в обычном режиме, автоматизированная система комплекса нормально функционирует, работа не останавливалась. Руководство комбината всегда открыто к жителям Нижегородской области, поэтому в ближайшее время будет проведена пресс-конференция, на которой будут предоставлены ответы на все интересующие вопросы.

Главной целью комбината является обеспечение продовольственной безопасности региона и экологичное выращивание овощей с соблюдением всех норм производственной безопасности. Борские теплицы строились в рамках государственного проекта по импортозамещению овощной продукции в Нижегородской области. Именно запуск работы комбината позволил быстро заменить привозную продукцию на овощи собственного производства, даже в кризисный период.

Овощи РОСТа поставляют не только по Нижегородской области, но и в Центральный федеральный округ и Приволжский район. Важнейшим принципом работы тепличного комплекса является безопасное и экологичное производство. ТК "Нижегородский" старается оперативно исправлять неполадки, чтобы как можно быстрее нормализовать работу производства. Руководители комбината выстраивают рабочий процесс предприятия таким образом, что на любые неполадки идет быстрое реагирование и решение проблем, чтобы улучшить и модернизировать работу предприятия.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.