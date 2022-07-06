Более 300 тысяч рублей с банковского счета похитили у пенсионерки в Кстовском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 300 тысяч рублей с банковского счета похитили у пенсионерки в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 66-летняя жительница Кстовского района заявила в полицию о хищении с ее банковского счета денежных средств.

Как рассказала пенсионерка, ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей банка. Женщина сообщила, что мошенники пытаются снять деньги со счета кстовчанки, а затем убедила потерпевшую самостоятельно снять имеющиеся сбережения и перевести их на "безопасные", номера которых она озвучила.

Пенсионерка выполнила все инструкции мошенницы. Таким образом, она лишилась сбережений в размере 315 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали мошенников, похитивших более 1 млн рублей.