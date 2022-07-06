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Ремонт стиральных машин ARISTON

07 июля 2022 11:30  [110]

Современные стиральные машинки отличаются высоким качеством, однако они все равно ломаются. Причин тому может быть масса от банального износа деталей до нарушения правил эксплуатации. Если требуется ремонт стиральной машины Аристон, то обратитесь в официальный сервисный центр «Hotpoint ARISTON». Мастера имеют большой опыт в восстановлении работоспособности данных агрегатов, знают все типовые поломки и методы их устранения, потому, выполняют свою работу быстро, качественно даже в самых сложных ситуациях.

Особенности ремонта стиральных машин Аристон

Сервисный центр имеет все необходимое для диагностики, восстановления оборудование, что гарантирует положительный результат. Клиент может обратиться в мастерскую при появлении следующих неполадок:

  • Отсутствие реакции на кнопку старта программы. Это может быть результатом поломки шнура, блока питания, управляющего модуля или иных модулей в машинке. При выявлении причины появления неисправности, мастер оперативно устранит ее с применением оригинальных деталей.
  • Отсутствие слива воды при работе стиральной машины. Проблема появляется при засорении фильтра слива или же поломке сливного насоса. Мастер оперативно устранит проблему, установит новые детали с последующей проверкой при клиенте.
  • Не подается вода в машину. Это является результатом отсутствия напора в трубопроводе, что может быть из-за закрытого крана или же поломки впускного клапана.
  • Большой шум, вибрация при выполнении программы стирки, отжима. Подобные симптомы могут сигнализировать о необходимости замены подшипников. Специалист выполнит замену согласно всем правилам.
  • Барабан не крутится, что вызвано износом приводного ремня. Также, причина может крыться в поломке мотора.
  • Отсутствие нагрева воды. Проблема в большинстве ситуаций с нагревательным элементом, однако, не исключена поломка датчика температуры.

Обнаружив подобные проблемы, нужно незамедлительно обратиться в сервис за помощью, ведь в противном случае стоимость ремонта может кратно возрасти из-за усложнения поломки.

Почему выбирают эту фирму?

Сотрудники сервиса выполнят ремонт на высшем уровне в независимости от модели стиральной машинки. Вызов мастера занимает всего пару минут, что можно сделать по телефону или же через онлайн форму заказа. Основными достоинствами фирмы являются:

  • Оперативность прибытия мастера на дом и выполнения им работ,
  • Профессиональная диагностика для выявления всех проблем,
  • Точная оценка стоимости ремонта с учетом всех деталей, расходных работ,
  • Выполнение работ по восстановлению работоспособности аппарата на дому клиента.

На все работы предоставляется фирменная гарантия.

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