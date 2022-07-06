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Бизнес

ОМК автоматизировала процесс взвешивания автотранспорта на заводе в Выксе

07 июля 2022 11:34  [119] Бизнес

Объединенная металлургическая компания (ОМК) автоматизировала процесс взвешивания автомобильного транспорта на своем выксунском заводе в Нижегородской области с помощью нового весового комплекса.

Теперь, сообщает пресс-служба компании, все операции по взвешиванию транспорта осуществляются в автоматическом режиме, что позволит оптимизировать внутреннюю логистику предприятия.

Система весового контроля сконфигурирована на базе автомобильных тензометрических весов для статического взвешивания с максимальной нагрузкой до 80 тонн. Пропускная способность оборудования – 150 автомобилей ежесуточно. Высокую точность показателей и стабильность метрологических характеристик обеспечивают 12 тензометрических датчиков, встроенных в три весовые платформы.

Новый весовой комплекс выксунского завода ОМК оснащен smart-модулями, которые самостоятельно идентифицируют транспорт по радиометкам, управляют движением автомобилей с помощью светофоров, контролируют их положение на весах, осуществляют видеонаблюдение с трех камер и распознают государственные номера автомобильного транспорта. Установленный терминал сразу выдает чек с информацией о фактическом весе, номере транспортного средства, дате и времени его взвешивания.

"Автоматизация процесса значительно сократит время взвешивания автомобильного транспорта. Результаты измерений массы прошедших через весовой комплекс автомобилей фиксируются автоматически и сохраняются в базе данных нашего предприятия. Специальное программное обеспечение защищает информацию о весе от несанкционированных изменений. Автоматизированная система влияет на интенсивность грузопотоков и позволит улучшить внутреннюю логистику предприятия", – отметил директор по материально-техническому обеспечению выксунского завода ОМК Дмитрий Денисов.

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Теги:
заводы ОМК Промышленность
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