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Общество

Александр Вайнберг и Олег Лавричев вошли в Попечительский совет по подготовке к 150-летию Нижегородского музыкального училища

07 июля 2022 11:57  [130] Общество
Здание Нижегородского музыкального училища

Здание Нижегородского музыкального училища

Фото: Google Карты

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 6 июля принял участие в выездном совещании по вопросу подготовки к празднованию в 2023 году 150-летия со дня основания Нижегородского музыкального училища им.Балакирева. К мероприятию присоединились директор учебного заведения Игорь Кораллов, и.о. главы администрации Советского района Сергей Костюнин, представители Фонда капремонта и ДУК Советского района.

Участники совещания осмотрели территорию дома №3 по ул. Бекетова, где планируется разместить общежитие для иногородних студентов колледжа. В этом году из регионального бюджета была выделена субсидия на ремонтные работы.

Олег Лавричев уверен, что кроме ремонта здания необходимо создать проект ландшафтного дизайна территории. Также прозвучало предложение установить там спортивную площадку.

Председатель Гордумы отметил плохое состояние дороги и инженерных коммуникаций около здания, а также входных групп. И.о. главы рай администрации Сергей Костюнин ответил, что в ближайшее время будет подготовлена смета на проведение соответствующих работ.

Директор колледжа Игорь Кораллов рассказал, что учебное заведение никогда не имело своего общежития, поэтому вопросу его создания сейчас уделяется особое внимание.

По итогам встречи был создан Попечительский совет под председательством сенатора РФ, первого замсекретаря НРО "Единая Россия" Александра Вайнберга. Заместителями главы Попечительского совета назначены спикер Гордумы Олег Лавричев и депутат ЗСНО Юрий Балашов.

"Мы приняли решение создать Попечительский совет, чтобы достойно подготовиться к предстоящей знаменательной дате. Для меня, как для выпускника музыкального училища имени Балакирева, помочь альма-матер – дело чести!" – отметил Александр Вайнберг.

К юбилею также будет подготовлена масштабная программа праздничных мероприятий, в которых примут участие ведущие музыканты страны и выпускники училища.

СПРАВКА:

Датой основания Нижегородского музыкального колледжа считается 12 ноября 1873 года. Изначально в образовательном учреждении были открыты Музыкальные классы при Нижегородском отделении Императорского Русского музыкального общества. Основателем и первым директором Музыкальных классов стал Василий Виллуан. В 1907 году Музыкальные классы были реорганизованы в Музыкальное училище.

В 1965 году училищу выделили здание по улице Бекетова, где оно располагается и по сей день. К своему 100-летию училище было награждено орденом "Знак Почета", а некоторое время спустя ему было присвоено имя композитора Милия Алексеевича Балакирева. Статус колледжа учреждение получило в 2003 году.

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Теги:
Музыка Олег Лавричев Юбилеи и праздники
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