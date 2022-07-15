Евгений Люлин: "Металлургия всегда по праву считалась базовой стратегической отраслью" Общество

Евгений Люлин

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление в адрес работников и ветеранов горно-металлургической отрасли поздравление с профессиональным праздником - Днем металлурга.

"Металлургия всегда по праву считалась базовой стратегической отраслью, от работы которой зависит индустриальная мощь России, национальная безопасность, благополучие наших сограждан. Поэтому и работа металлургов заслуженно пользовалась особым почетом и уважением", - отметил спикер ЗС НО.

"В Нижегородской области созданы мощные производственные комплексы, определяющие динамику промышленного роста. Работа трудовых коллективов "Выксунского металлургического завода", предприятия "Русполимет" и других закладывает основу для развития экономики, позволяет реализовывать крупные инфраструктурные проекты.

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области будут продолжать поддерживать перспективные проекты в сфере металлургии, присваивать им особый статус, дающий право на налоговые льготы, поскольку результаты вашего труда имеют приоритетное значение", - добавил председатель парламента.

"Сегодня перед металлургами стоит целый ряд важных задач. В условиях санкций необходимо восстановить логистические цепочки, найти новые рынки сбыта, чтобы продолжать устойчивое развитие и движение вперед – модернизировать производство, внедрять новые технологии, привлекать инвестиции, повышать квалификацию инженерных и рабочих кадров.

Желаю вам успешной реализации всех планов, новых трудовых успехов, а также крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!" - сказал в заключение Евгений Люлин.

СПРАВКА:

День металлурга – профессиональный праздник специалистов металлургической отрасли. Среди них работники трубопрокатных, метизных заводов, снабжающих предприятий. Праздник также считают своим преподаватели и студенты учебных заведений, профилем которых является переработка и получение изделий из металла.

В России День металлурга отмечается в третье воскресенье июля. В 2022 году праздник выпадает на 17 июля и проходит на официальном уровне 65 раз.