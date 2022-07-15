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Общество

Евгений Люлин: "Торговля – древнейшая, но по-прежнему незаменимая отрасль экономики"

23 июля 2022 09:15  [139] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Текст поздравления распространила пресс-службе регионального парламента.

"Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля – древнейшая, но по-прежнему незаменимая отрасль экономики, которая удовлетворяет потребность населения в товарах и услугах, обеспечивает занятость на предприятиях малого и среднего бизнеса, приносит значительные налоговые поступления в бюджет.

Тысячи работников трудятся на предприятиях государственной, кооперативной, частной торговли, общественного питания. Отрасль активно развивается, внедряет новейшие технологии. Еще недавно это были штрих-коды, QR-коды, а сегодня торговые площадки активно осваивают интернет, обеспечивая равный доступ производителей и удобство потребителей популярных товаров – еды, одежды, обуви, электроники, книг. Это особенно важно сейчас, когда нужно удовлетворить спрос на товары, доступ к которым был искусственно ограничен из-за внешнего санкционного давления.

Уверен, что отрасль торговли справится со всеми задачами. Залогом успеха является профессионализм и ответственность торговых работников, оказывающих свои услуги очно или онлайн, но обязательно вежливо и компетентно, проявляя заботу и внимательность к нуждам покупателей.

Желаю работникам и ветеранам торговой отрасли всего самого доброго: здоровья, успехов, благополучия!" - говорится в поздравительной речи.

СПРАВКА:

День работника торговли ежегодно отмечается в России в четвертую субботу июля. Профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2022 году праздник отмечается 23 июля.

Праздник отмечают сотрудники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, а также специалисты, которые задействованы в закупках и продажах товаров и услуг, студенты и преподаватели профильных учебных заведений.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники Торговля
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