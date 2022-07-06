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Политика

Артем Кавинов: В приоритете - выполнение народной программы партии, которая, по сути, стала планом антисанкционных мероприятий

07 июля 2022 12:51  [104] Политика

"В приоритете оставалось выполнение народной программы партии, которая, по сути, стала планом антисанкционных мероприятий", - заявил депутат Государственной Думы Артем Кавинов, подводя итоги завершившейся сессии.

"Завершилась очередная весенняя сессия Госдумы, самая насыщенная и длинная по продолжительности. Сессия была непростая, работали в совершенно новых условиях, с учетом введенных санкций и проведением специальной военной операции на Донбассе. Жесткий график заседаний, десятки срочных принятых законопроектов, направленных на поддержку нашей экономики и граждан. Да, акцент был сделан на защиту жителей Донбасса. Но при этом в приоритете оставалось выполнение народной программы партии, которая, по сути, стала планом антисанкционных мероприятий, и реализация законопроектов, предложенных Президентом Владимиром Путиным", - сказал Артем Кавинов.

Депутат отметил, что в весеннюю сессию были оперативно приняты меры по улучшению условий работы для бизнеса, по поддержке лизинга, снижена административная нагрузка на малый бизнес, введены меры поддержки для российских инвесторов, принято решение об ускорении расчетов по госконтрактам в строительстве - их общая сумма более 2 триллионов рублей.

"Вместе с Правительством продолжили оказывать поддержку семьям с детьми. Мы не только сохранили все социальные обязательства со стороны государства, но и ввели дополнительные меры поддержки. Так, например, была установлена ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей, и они уже получают эти средства. Вдвое повышен размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет для женщин-военнослужащих. По поручению Президента продлили программу поддержки многодетных семьей в виде предоставления помощи в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Кроме того, совместно с Правительством обеспечили гарантии оказания медпомощи и обеспечения лекарствами в условиях санкций", - сказал парламентарий.

"А еще, конечно же, весенняя сессия – это работа на Донбассе, отправка наших благотворительных конвоев с нижегородским лесом для восстановления социальных объектов в ДНР и ЛНР, работа в комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Дискуссии, обсуждения и конкретные решения по сохранению за рубежом русской культуры и русского языка, помощи нашим соотечественникам, особенно в сегодняшней непростой, точнее сложнейшей санкционной атмосфере. И командировки, встречи, командировки…" - добавил Артем Кавинов.

Депутат Госдумы поблагодарил губернатора и нижегородских партийцев. "Всех, с кем трудимся в ежедневном режиме, невзирая на политические пристрастия, за совместную работу "дома", на родине и за ее пределами на международном пространстве. Вопросы для совместных решений всегда есть", - добавил парламентарий.

"По поручению партийного руководства проверим реализацию всех федеральных партийных проектов, встретимся с жителями отдаленных поселений, заедем ко всем, с кем совместно решали сложные вопросы на протяжении года. Впереди 16 районов - «золотое кольцо» нижегородского севера", - сказал в заключение Артем Кавинов.

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Теги:
Госдума Депутаты Единая Россия
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