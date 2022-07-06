Банк "Открытие": Музейный комплекс "Пушкинские горы" обрели "голос" и интернет Бизнес

Банк "Открытие" совместно с крупнейшим российским телеком-оператором обеспечил услугами связи территории музейного комплекса Пушкинского Заповедника. Теперь посетителям памятных пушкинских мест доступны современные телеком-услуги на скорости до 100 Мбит/с., сообщает пресс-служба банка.

К столетнему юбилею музея банк "Открытие" профинансировал проект по обеспечению голосовой связью и высокоскоростным интернетом Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С.Пушкина "Михайловское". Теперь посетители музеев-усадеб "Михайловское", "Петровское", "Тригорское", "Пушкинское деревня", "Мельница в Бугрово" и других объектов музея могут в полном объеме пользоваться привычными цифровыми услугами и скоростным мобильным интернетом: оставаться на связи, общаться в мессенджерах, в том числе по видеосвязи, вести трансляции в прямом эфире, делиться контентом в соцсетях.

"Мы благодарим компанию МТС, которая стала технологическим партнером проекта и установила новые базовые станции на территории музея-заповедника "Пушкинские горы". Помимо проекта по улучшению качества связи, банк "Открытие" модернизировал ИТ-инфраструктуру музея, заменив рабочие станции и серверы на современные. Банк не только подарил музею новое качество современного общения, но и принимает непосредственное участие в сохранении пушкинского наследия. В 2021-2022 году на выделенные банком средства ведется реставрация предметов музейной коллекции. Реставраторы работают с графикой и живописью из собрания музея, возвращают голоса старинным часам. Надеюсь, наша поддержка сделает "Пушкинские горы» еще популярнее", - сообщил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Благодаря помощи банка "Открытие" пушкинский XIX век стал ближе, связь с творческим наследием Пушкина стала реальностью. Современные средства коммуникации – необходимое условие эффективной музейной работы. Электронные путеводители, дистанционная продажа билетов, навигация на территории музея-заповедника, доступность сайта и социальных сетей делают встречу посетителей с музеем яркой, запоминающейся, информационно насыщенной. Мы от всей души благодарим банк "Открытие", наших друзей и партнеров, за подарок к 100-летию послереволюционного возрождения Пушкинского Заповедника. "Открытие" поистине хранит историю и открывает новые горизонты", - рассказал Георгий Василевич, директор "Пушкинского музея-заповедника".

СПРАВКА:

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина "Михайловское" (Пушкинский Заповедник)" - особо ценный объект культурного наследия народов России, уникальный памятник русской культуры национального и мирового значения. В границах Пушкинского Заповедника насчитывается 62 объекта культурного наследия, в том числе объект культурного наследия "Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области" площадью 8608 га, а также 53 объекта культурного наследия федерального значения. 17 марта 2022 года "Пушкинский заповедник" отметил 100-летний юбилей.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").