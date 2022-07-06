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Человеческие черепа и кости обнаружили при ремонте теплотрассы в Большом Мурашкино. Об этом сообщается в сюжете программы "Кстати".
Согласно информации, останки обнаружили местные жители в земле, оставшейся после проведения раскопок.
Как рассказал сельчанин, он заметил не менее четырех черепов, а также кости.
Коммунальщики же рассказали, что в ходе работ на замечали останки. Землю копал экскаватор и сбрасывал ее в противоположную сторону, поэтому кости не были видны.
Местные жители предположили, что останки лежали в земле еще со времен революции. Директор историко-художественного музея "Большое Мурашкино" пояснила, что раньше на этом месте находился храм, на территории которого, по церковным традициям, были захоронены священники.
Ранее сообщалось, что останки двух застреленных мужчин нашли в лесу Нижегородской области.
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