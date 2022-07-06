Ольга Щетинина: "В своей законотворческой работе депутаты "Единой России" учитывают меняющиеся запросы общества" Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Подводя итоги работы депутатов "Единой России" в региональном парламенте за первое полугодие, руководитель фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя ЗС НО Ольга Щетинина отметила, что в первой половине 2022 года партии приходилось оперативно реагировать на быстро меняющиеся внешние условия из-за роста санкционного давления.

"Совместно с правительством Нижегородской области депутаты фракции "Единой России" работали над "Планом первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Нижегородской области". В дополнение к федеральным, на уровне региона приняты два пакета мер поддержки экономики в объёме более 4 миллиардов рублей, причём в областном бюджете уже предусмотрено 2,6 миллиарда. Приняты законодательные решения, которые помогут максимально сохранить рабочие места, установлены льготные ставки налогов для социальных предпринимателей. Особое внимание уделялось социальной поддержке граждан, были проиндексированы все социальные выплаты. Для выполнения данных решений мы ежемесячно корректируем бюджет региона", - сообщила вице-спикер регионального парламента.

Она подчеркнула, что при этом постоянно ведется работа по выполнению народной программы партии, направленной на повышение качества жизни нижегородцев во всех сферах.

"По инициативе "Единой России" приняты решения о выделении дополнительно более 1 миллиарда рублей на лекарственное обеспечение льготников, более 350 миллионов добавили из областного бюджета на приобретение машин скорой помощи. Около 200 миллионов рублей дополнительно направили на капитальный ремонт и закупку современного оборудования для общеобразовательных школ, что позволит нам получить еще около 800 миллионов из федерального бюджета, а значит, мы сможем дополнительно капитально отремонтировать еще 10 учебных заведений региона. Особое внимание депутатов постоянно направлено на поддержку детей-сирот: по нашей инициативе принято решение о 100-процентной компенсации коммунальных платежей за жилье, находящее в собственности, но в котором ребёнок-сирота не зарегистрирован", - добавила Ольга Щетинина

В своей законотворческой работе депутаты "Единой России" учитывают меняющиеся запросы общества.

"Так мы первыми в стране законодательно закрепили понятие «семейный бизнес»; внесли изменения, которые позволяют многодетным семьям, ветеранам, молодым семьям и специалистам в селах, не дожидаясь завершения строительства дома, получать земельные участки сразу в собственность, продлили льготы на проезд для студентов до окончания сессии", - пояснила руководитель фракции.

"Отмечу, что сейчас Государственная Дума рассматривает нашу законодательную инициативу о дополнительных мерах поддержки детей ветеранов, погибших в ходе боевых действий или умерших вследствие ранения. Эту категорию граждан мы предложили включить в число тех, кто имеет право на прием в вузы на квотируемые места. Это будет справедливо по отношению к детям, которые на пороге принятия важнейшего решения о своей профессиональной судьбе остались без поддержки близкого", - сказала Ольга Щетинина.