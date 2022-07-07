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Топ-3 банкетных залов для свадьбы в Казани

07 июля 2022 15:40  [134]

Если вы будущий жених или невеста, вы, вероятно, перегружены вопросами, которые необходимо решить, выбор банкетного зала для свадьбы – как раз такой вопрос.

Чтобы торжество прошло успешно, необходимо лучшее место для свадьбы – важно найти зал для приема ваших гостей, отвечающий всем потребностям и желаниям.

Чтобы он был уютным, гостеприимным, где вы будете чувствовать себя комфортно, отмечая особенный праздник. Мы заранее позаботились о вас, и составили список таких мест.

1. Банкетные залы «Валенсия»

В вашем распоряжении 3 помещения, которые вмещают от 10 до 200 гостей.

В среднем, чек на человека начинается от 1800 руб.

Меню включает в себя татарскую и европейскую кухню, а если у вас есть любимый рецепт, которого нет в меню, то его приготовят специально для вас. Большие и светлые помещения. Ежемесячно радуют новыми акциями. Полезная функция на сайте – есть калькулятор с текущими ценами, т.е. вы можете сразу рассчитать стоимость проведения праздника.

Перейти на сайт.

Адреса:

  • Карбышева, 70;
  • Комиссара Габишева, 38;
  • Адоратского, 39Д.

Телефон: +7 (843) 246-48-28

2.Банкетный ресторан «Тантана»

Одно помещение, которое вмещает от 10 до 120 гостей.

В среднем, чек на человека начинается от 1500 рублей.

Традиционный татарский ресторан, в котором нет места алкогольным напиткам, а в меню исключительно татарская халяльная кухня. Помещение оформлено в татарском стиле, а за счет больших окон туда проникает много света.

Адрес:

  • Декабристов, 8.

Телефон: 8(843) 297-11-11

3.Банкетные рестораны «Небеса»

В вашем распоряжении 4 помещения, которые вмещают от 25 до 200 гостей.

В среднем, чек на человека начинается от 2000 рублей.

Разнообразное меню: татарская, европейская, русская кухни. В качестве подарка оформят зал. Стильный интерьер, помещения оборудованы красивой подсветкой, в ресторане возможно провести любые мероприятия.

Адреса:

  • Даурская 2-я, 2а;
  • Бондаренко, 20а;
  • Комарова, 20;
  • Высокая гора, Большая Красная, 220 м.

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