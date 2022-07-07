Топ-3 банкетных залов для свадьбы в Казани

Если вы будущий жених или невеста, вы, вероятно, перегружены вопросами, которые необходимо решить, выбор банкетного зала для свадьбы – как раз такой вопрос.
Чтобы торжество прошло успешно, необходимо лучшее место для свадьбы – важно найти зал для приема ваших гостей, отвечающий всем потребностям и желаниям.
Чтобы он был уютным, гостеприимным, где вы будете чувствовать себя комфортно, отмечая особенный праздник. Мы заранее позаботились о вас, и составили список таких мест.
В вашем распоряжении 3 помещения, которые вмещают от 10 до 200 гостей.
В среднем, чек на человека начинается от 1800 руб.
Меню включает в себя татарскую и европейскую кухню, а если у вас есть любимый рецепт, которого нет в меню, то его приготовят специально для вас. Большие и светлые помещения. Ежемесячно радуют новыми акциями. Полезная функция на сайте – есть калькулятор с текущими ценами, т.е. вы можете сразу рассчитать стоимость проведения праздника.
Перейти на сайт.
Адреса:
Телефон: +7 (843) 246-48-28
Одно помещение, которое вмещает от 10 до 120 гостей.
В среднем, чек на человека начинается от 1500 рублей.
Традиционный татарский ресторан, в котором нет места алкогольным напиткам, а в меню исключительно татарская халяльная кухня. Помещение оформлено в татарском стиле, а за счет больших окон туда проникает много света.
Адрес:
Телефон: 8(843) 297-11-11
В вашем распоряжении 4 помещения, которые вмещают от 25 до 200 гостей.
В среднем, чек на человека начинается от 2000 рублей.
Разнообразное меню: татарская, европейская, русская кухни. В качестве подарка оформят зал. Стильный интерьер, помещения оборудованы красивой подсветкой, в ресторане возможно провести любые мероприятия.
Адреса:
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+