Услуги компании по облагораживанию территорий

Сегодня многим людям нужны комплексные услуги по уборке, озеленению, благоустройству частных территорий. В этом поможет организация «МосОблТротуар», которая уже много лет предоставляет подобные услуги. Ознакомиться с полным списком выполняемых работ можно на официальном сайте https://www.mosobltrotuar.ru/uslugi/. Также, фирма является лидером в производстве изделий из бетона. Например, качественная тротуарная плитка вибролитая имеет массу наград и положительных отзывов от клиентов.

Широкий спектр услуг фирмы

Для оказания услуг по благоустройству территорий имеется 8 современных бригад со своей автомобильной техникой и специализированным инструментарием. Все работы выполняются максимально быстро с сохранением достойного уровня качества. Стоимость услуг доступна всем, а регулярные специальные предложения, акции дают возможность экономить.

Компания предлагает такие услуги:

Укладка тротуарной плитки,

Асфальтирование участка,

Укладка рулонного газона,

Выравнивание земельного участка,

Уборка снега с последующим вывозом,

Бетонирование площадок, дорожек и многое другое.

В процессе обустройства применяются различные строительные материалы собственного производства, например, тротуарная плитка вибропрессованная или же пескоблоки. Для укладки и облагораживания дорожек применяются бордюрные камни, брусчатка бетонная и другие материалы. Если же работы ведутся в заведениях для людей с ограниченными возможностями, применяется тактильная плитка для инвалидов.

Доступные профессиональные услуги для всех

Компания обладает положительной репутацией, поскольку выполняет свою работу максимально ответственно и качественно. Она занимает лидирующие позиции в отрасли по региону и ценится клиентами за такие плюсы:

Широкий спектр услуг по благоустройство территорий,

Работа в Москве, области, прилежащих городах,

Отсутствие обязательной предоплаты,

Гарантия качества выполняемых работ,

Прозрачная ценовая политика, благодаря чему, стоимость не меняется после утверждения сметы,

Выполнение строительных работ под ключ,

Большое количество бетонных материалов для облагораживания в частности пескоблоки.

Хватит размышлять, заказывайте профессионалов на свой объект прямо сейчас. Мастера выполнят экспертную оценку задумки клиента и озвучат стоимость, сроки реализации. Благодаря высокой квалификации работников, фирма берется даже за самые сложные заказы. Оформляйте заказ прямо сейчас.