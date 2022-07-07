Суд закрыл теплицы на Бору на 45 суток
Продлена работа Нижегородского кремля
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 8 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2022 18:48  [221] Праздничные мероприятия в честь Дня любви, семьи и верности пройдут 8 – 9 июля в Нижегородской области
07 июля 2022 18:16  [185] Более 5,5 тысячи человек стали участниками фестиваля "Град-Китеж – душа России"
07 июля 2022 18:06  [250] Электрички из Дзержинска до Кустовой в Автозаводском районе запустят с 11 июля
07 июля 2022 18:02  [348] Заброшенное здание на Баренца снесут по поручению Юрия Шалабаева
07 июля 2022 17:12  [213] Новое жилье может быть построено для жильцов аварийного дома на улице Ломоносова
07 июля 2022 16:47  [281] Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
07 июля 2022 16:30  [264] Высотку "Гелиос" в Верхних Печерах планируется достроить к осени 2023 года
07 июля 2022 16:14  [191] Олег Лавричев поздравил коллектив завода имени Г.И.Петровского с 95-летием со дня основания предприятия
07 июля 2022 15:33  [172] Проект фонда "ОМК-Участие" помощи семьям с детьми с инвалидностью стартовал в Выксе
07 июля 2022 14:44  [212] Нижегородская ярмарка каждые выходные до 25 августа организует праздничные гулянья в честь 200-летия
Общество

Более 5,5 тысячи человек стали участниками фестиваля "Град-Китеж – душа России"

07 июля 2022 18:16  [185] Общество

Более 5,5 тысячи человек стали участниками фестиваля "Град-Китеж – душа России", сообщает пресс-служба администрации Воскресенского района Нижегородской области.

На озере Светлояр в селе Владимирское накануне прошел XIV межрегиональный фестиваль народного творчества, участниками которого стали гости из Марий Эл и Чувашия, Липецкой, Владимирской, Кировской, Самарской областей и других регионов России.

"Город мастеров" развернулся в березовой аллее, которая ведет к озеру. Здесь можно было купить изделия ручной работы, начиная от керамических свистулек до народных сарафанов. В торговых палатках продавались продукты местных фермеров. Кроме того, в рамках фестиваля проходили мастер-классы, например, можно было испечь владимирский крендель – один из символов не только села Владимирское, но и всего Воскресенского района.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph