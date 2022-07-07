Более 5,5 тысячи человек стали участниками фестиваля "Град-Китеж – душа России" Общество

Более 5,5 тысячи человек стали участниками фестиваля "Град-Китеж – душа России", сообщает пресс-служба администрации Воскресенского района Нижегородской области.

На озере Светлояр в селе Владимирское накануне прошел XIV межрегиональный фестиваль народного творчества, участниками которого стали гости из Марий Эл и Чувашия, Липецкой, Владимирской, Кировской, Самарской областей и других регионов России.

"Город мастеров" развернулся в березовой аллее, которая ведет к озеру. Здесь можно было купить изделия ручной работы, начиная от керамических свистулек до народных сарафанов. В торговых палатках продавались продукты местных фермеров. Кроме того, в рамках фестиваля проходили мастер-классы, например, можно было испечь владимирский крендель – один из символов не только села Владимирское, но и всего Воскресенского района.