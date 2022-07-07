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Еще 28 нижегородских учреждений культуры присоединились к программе "Пушкинская карта". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, в июне к проекту присоединились следующие учреждения культуры:
- централизованные библиотечные системы Сормовского, Приокского и Московского районов;
- центральная городская библиотека им. В. И. Ленина;
- историко-художественный музей городского округа Семеновский;
- Пильнинская районная централизованная библиотечная система;
- Богородское социально-культурное объединение;
- централизованная клубная система Кстовского района;
- централизованная клубная система Варнавинского района;
- централизованная библиотечная система Выксы;
- Краснобаковская межпоселенческая централизованная библиотечная система;
- Городецкая централизованная библиотечная система;
- Неклюдовский Дом культуры и Линдовский социально-культурный комплекс городского округа города Бор;
- Культурно-спортивное объединение Вадского муниципального округа;
- Заволжская централизованная библиотечная система;
- АНО "Экспериментальный театр "Нэкст" и другие.
Пильнинский районный краеведческий музей приглашает на выставку, где будут представлены орудия труда, домашняя утварь конца XIX-начала XX века. Все эти предметы крестьянского обихода помогают восстановить представление о жизни и быте крестьян конца XIX – начала XX века.
Также на экскурсию "От телефонии - к радиолокации" по Пушкинской карте приглашает централизованная библиотечная система Приокского района. Участникам экскурсии расскажут о работе предприятий района в мирное и военное время, о деятелях науки, искусства, героях Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы Приокского района. Предварительная запись на экскурсию по телефону: +7 (831) 465-02-87.
СПРАВКА:
"Пушкинскую карту" с номиналом в 5 тысяч рублей могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 февраля 2 тысячи рублей из зачисленной на карту субсидии можно потратить на посещение кинотеатров.
Выбрать мероприятия для посещения можно на сайте Культура.РФ.
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