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Анонсы событий дня для СМИ на 8 июля 2022 года
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Общество

Праздничные мероприятия в честь Дня любви, семьи и верности пройдут 8 – 9 июля в Нижегородской области

07 июля 2022 18:48  [220] Общество

Праздничные мероприятия в честь Дня любви, семьи и верности пройдут 8 – 9 июля в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стоит отметить, что праздничные мероприятия пройдут во всех районах Нижнего Новгорода и районных центрах области, в ходе которых будут чествовать лучшие семьи, вручат медали "За любовь и верность", пройдут концерты, развлекательные программы, конкурсы, мастер-классы и игры, направленные на укрепление, формирование и популяризацию традиционных семейных ценностей.

Так, к примеру, в Выксе 8 июля состоится торжественная церемония регистрация брака с элементами русского обряда с использованием святой воды, привезенной из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме. В Володарске на центральной площади пройдет фестиваль семейного творчества, в Городце праздник будет организован для семей, а в Чкаловском районе в Катунках в храме Рождества Пресвятой Богородицы пройдет фестиваль колокольного звона.

Праздничные мероприятия также состоятся в Кулебаках и Лыскове, Сергаче и Семенове, на Бору и др. населенных пунктах региона.

Ранее сообщалось, что 28 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 8 июля официально объявлен Днем семьи, любви и верности. Праздник учрежден в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. В России день этот день отмечается с 2008 года.

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Теги:
Праздники Семья
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