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Общество

Более 400 нижегородцев с начала года прошли бесплатное переобучение в Центре опережающей профессиональной подготовки

09 июля 2022 09:26  [102] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Более 400 нижегородцев с начала года прошли бесплатное переобучение в Центре опережающей профессиональной подготовки. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. .

Всего для россиян бесплатно доступны 24 тысячи образовательных программ, организованных Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), Томским государственным университетом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также многими вузами в регионах.

После обучения соискатели получают документ о новой квалификации, что помогает быстрее найти работу.

В Нижегородской областью такой возможностью воспользовались 423 человека, из которых на данный момент 159 человек уже завершили программу, а еще 264 продолжают учиться. Среди самых востребованных оказались курсы по обучению бухгалтерскому учету, парикмахерскому искусству, а также поварское дело, социальная работа, веб-технологии и программные решения для бизнеса. 

Как рассказал директор ЦОПП Нижегородской области Кирилл Частнов, по итогам 2021 года 548 слушателей курсов сохранили имеющуюся занятость, 27 человек были вновь трудоустроены, а 226 граждан оформили статус самозанятых.  

Бесплатное обучение в ЦОППе могут пройти граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в декретном отпуске, безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости, в том числе женщины с детьми до 7 лет, а также работники, находящиеся под риском увольнения. Кроме того, обучение доступно гражданам в возрасте до 35 лет, не имеющим среднего профессионального и высшего образования, не занятые по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа обо образовании или окончания воинской службы, а также обучающиеся на последних курсах по образовательным программам среднеспециального или высшего образования. 

Для участия в проекте необходимо авторизоваться на портале "Работа России" с помощью учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации. Затем нужно зайти на страницу "Список образовательных программ" и подать заявку на интересующую программу. В течение трёх дней после подачи заявки необходимо получить в Центре занятости населения услугу по профессиональной ориентации, по итогам которой будет выдано подтверждение участия в программе, отказ или рекомендация по смене программы обучения. 

После успешной подачи заявки нужно дождаться ее рассмотрения. Рассмотрение заявки занимает до семи рабочих дней. Зачисление в группу обучения произойдет в течение 10 рабочих дней после одобрения заявки. 

Дополнительную информацию можно получить в Центре опережающей профессиональной подготовки Нижегородской области по телефону (831) 214-07-74.  

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Теги:
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