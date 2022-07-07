Владислав Атмахов: Самое главное в жизни человека — семья, любовь и верность Общество

Владислав Атмахов

Председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов поздравляет нижегородцев с днем семьи, любви и верности.

"Друзья, сегодня потрясающий, светлый, добрый и нежный праздник — День семьи, любви и верности. Россияне отмечают его официально впервые.

В последнее время я замечаю, что многие уходят с головой в карьеру, самореализацию. Это здорово! Но надо помнить, что самое главное в жизни человека — семья, любовь и верность.

Семья даёт нам силу, любовь греет наши сердца, верность дарит чудеса и чувство спокойствия! Вообще, этот праздник — прекрасный повод собраться с родными и провести время с близкими людьми.

Я вас всех поздравляю! Желаю теплоты и взаимопонимания. Приумножайте семейные традиции и находите новые источники вдохновения. Ну и особые слова благодарности выражаю семьям, прожившим вместе много лет, а также особая признательность многодетным семьям. Не забудьте набрать букет ромашек", - отмечается в заключительной части поздравления.