Молодая нижегородка села в такси три дня назад - и пропала Общество

Фото: vk.com/dpsc.nn52

Нижегородские волонтёры разыскивают пропавшую 5 июля 21-летнюю Викторию Гущину. Она села в такси в Кстово, чтобы доехать до Нижнего Новгорода, и с того момента перестала выходить на связь.

Согласно информации, предоставленной волонтёрами, пропавшая девушка худенькая, невысокого роста - 150 см. Волосы тёмно-русые с мелированием, стрижка - короткое каре с чёлкой. Глаза карие.

Из особых примет отмечаются две временные татуировки - на руке и ноге. Во что была одета Виктория в день исчезновения - неизвестно.

Как рассказали родственники девушки корреспондентам программы "Кстати", её телефон без одной из двух симок был обнаружен возле дороги недалеко от Ржавки. 5 июля в 17:14 Вика отправила с него сообщение подруге, что её везёт "очень красивый" таксист, а батарейка у мобильника садится. Следующее сообщение поступило уже в 23:46, в котором девушка просила не переживать, и что 6 июля вечером она вернётся.

Близкие Виктории пытались выяснить, какой службой такси она уехала, но их поиски оказались безрезультатными.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о девушке, просят позвонить по телефонам: 8 (831) 283-82-00 или 102.