Уголовное дело завели на начальника ЛПП в речном порту Дзержинска Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижегородской области перед судом предстанут начальник линейного пункта полиции в речном порту Дзержинска и его подчинённый - оперативник уголовного розыска указанного подразделения. Они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве добавили, что оперативнику также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности уполномоченным лицом в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления).

Следователи установили, что в конце января 2021 года фигуранты сфальсифицировали материалы по факту браконьерства на реке в отношении жителя Нижнего Новгорода. Мужчину незаконно обвинили в преступлении, которого он не совершал.

Впоследствии дознаватели Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте на основании этих материалов даже завели на нижегородцы уголовное дело по п. "б" ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов, с применением запрещённых орудий и способов массового истребления).

Преступление было выявлено и пресечено оперативниками службы собственной безопасности УТ МВД России по ПФО

В ходе расследования уголовного дела были проведены многочисленные следственные действия, в том числе ряд судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

Как подчеркнули в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.