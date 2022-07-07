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Юрий Шалабаев: Семья и любовь – главные ценности в жизни

08 июля 2022 11:43  [127] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравляет нижегородцев с Днем семьи, любви и верности.

"Сегодня День семьи, любви и верности – всероссийский праздник. С каждым годом его популярность растет, потому что семья и любовь - это главные ценности в жизни. В родительском доме формируется наша личность, потом мы создаем свою семью, которая дает нам то, что мы нигде больше не можем получить – безусловное принятие, теплоту и нежность.

К сожалению, современный ритм жизни не всегда оставляет нам возможность проводить с близкими людьми столько времени, сколько хочется. Давайте сегодня проведем вечер со своими любимыми, а на выходные запланируем совместный выезд на дачу, небольшое путешествие или семейную городскую прогулку, например, в парке "Швейцария" или других парках и скверах города.

Поздравляю с праздником, желаю счастья и благополучия, душевной теплоты и гармонии!" – говорится в заключительной части поздравления.

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Теги:
Праздники Семья Юрий Шалабаев
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