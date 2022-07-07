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Происшествия

Почти 100 детей пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода с начала года

08 июля 2022 12:45  [145] Происшествия

Почти 100 детей пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода с начала года, сообщает отделение по пропаганде БДД ОГИБДД городского Управления МВД России.

Как отметили в ведомстве, за шесть месяцев текущего года в Нижнем Новгороде зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия с участие юных жителей города, в которых травмы различной степени тяжести получили 96 детей.

Стоит отметить, что с наступлением летних каникул, проблема травматизма на дорогах становится более актуальной.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей напомнить детям о правилах дорожного движения, а также их соблюдении, проводить профилактические беседы о важности соблюдения ПДД.

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Теги:
ГИБДД Дети ДТП
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