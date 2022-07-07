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Культура и отдых

#ГастросетНижний презентовали в ресторанах Нижнего Новгорода

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Гастросет от Bottega Bistro

Гастросет от Bottega Bistro

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Авторские гастрономические сеты #ГастросетНижний на тему "Локальные продукты Поволжья" представили шеф-повара в ресторанах Нижнего Новгорода. Это событие стало прологом к фестивалю "Да, шеф!", который пройдёт 6-7 августа в парке "Швейцария".

С 7 июля по 7 августа известные рестораны города предложат гостям авторские дегустационные сеты из нескольких блюд. Стоимость любого сета составит 1200 рублей.

Как подчеркнул основатель фестиваля шеф-повар Константин Ивлев, благодаря идее #ГастросетНижний местные жители и гости Нижнего Новгорода смогут открыть для себя не только новые вкусы авторской кухни, но и интересные локации.

В рамках "Да, шеф!" свои гастрономические визитные карточки представят известные нижегородские шеф-повара: Александр Коротин (Bocconcino), Олег Барминов (ЛУЧ 368), Михаил Корнев (Матрёшка), Максим Туманов (Горячо), Владимир Савченко (Andrea’s), Юрий Моисеев (Гастрономика), Алексей Берзин (Tizer) и другие.

Они представят на суд гурманов:

карпаччо из фермерской телятины с горьковским помидором, печёным в ковернинской соли с картофельной сгущёнкой, и волжского судака с кремом из печёных овощей и спаржей из Сергача

 

мусс из айрана и козьего сыра с шоколадной землёй, свекольным мороженым, белым грибом и хрустком со льном

салат с брискетом и павловскими груздями

страсбургский пирог из печени арзамасского гуся

балык из волжского сома с бородинскими тостами и маринованным луком

- и другие оригинальные блюда с местным колоритом.

С полным списком ресторанов и предлагаемых гастросетов можно ознакомиться по ссылке.

В день закрытия фестиваля "Да, шеф!" 7 августа будет объявлен ресторан-победитель #ГастросетНижний, которого определят по итогам народного голосования и решением профессионального жюри.

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Теги:
Рестораны Фестиваль
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