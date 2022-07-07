Фестиваль "Том Сойер Фест" стартовал в Арзамасе Общество

Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" стартовал в Арзамасе Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отметил собеседник агентства, участники фестиваля восстановят исторический дом в центре города. Арзамас стал первых городом в регионе, где будут восстанавливать дом участники фестиваля.

Координаторы "Том Сойер Фест" еще весной организовали школ волонтеров, где прошли обучение и были сформированы команды из Арзамаса, Павлово и др. городов региона. После обучения началась подтасовка к работе и поиск подходящих объектов для восстановления.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков уверен, что фестиваль будет поддержан жителями города, и одна из задач фестиваля вернуть улицу Карла Маркса горожанам. Он напомнил о благоустройстве, которое идет на улице, и отметил, что здания который расположены на одной из самой старой улицы города также нуждаются в обновлении. "На этот год у нас есть планы обновления пяти домов на улице Карла Маркса. Рад, что идеология фестиваля "Том Сойер Фест", - добавил Александр Щелоков.

Здание, которое будет отремонтировано волонтерами фестиваля построено в 1858 году. Дом интересен характерной для Арзамаса высокохудожественной моделированной резьбой второй половины XIX века, ведущей свое происхождение от резьбы церковных иконостасов.

Напомним, в Нижнем Новгороде фестиваль стартовал в 2018 году. За это время полностью было отремонтировано семь домов, несколько обновили частично. В 2022 году объектом фестиваля выбран дом крестьянки Прасковьи Щелухиной на ул. Короленко, 17, в квартале церкви Трех Святителей.