Строительство нового ЖК на улице Циолковского в Нижнем Новгороде потребует сноса 18 домов Общество

визуализация застройки Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство нового ЖК на улице Циолковского в Нижнем Новгороде потребует сноса 18 домов. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, вдоль улиц Коперника и Циолковского в Сормовском районе будет построено пять 19-этажных домов, детский сад на 111 мест и магазин с подземной парковкой. Всего на территории в 6,9 квадратных метров будет устроено 712 машиномест.

Ранее Архсовет регионального Минграда одобрил пространственное и архитектурное решение проекта с рекомендацией доработать в части усиления торцевых решений и структуры фасадов здания. Решение было разработано ООО Генеральная проектаная компания "Интраград" по заказу ООО СЗ "ГЕНСТРОЙ".

В связи со строительством планируется снести 18 домов: № 10–15, 17, 20–23 по улице Коперника и № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 по улице Циолковского.

Ранее сообщалось, что шумозащитные экраны на развязке на улице Циолковского будут установлены до конца августа.

Напомним, что развязка на улице Циолковского в Нижнем Новгороде открылась 3 июня.